Schulbus mit 50 Kindern stürzte in Graben

Ein 37-järhiger Buschauffeur geriet am Mittwoch um 7 Uhr morgens in Zell am Moos auf Grund von Schneeverwehungen und extremer Straßenglätte auf der Mondseer Bundesstraße B154 Höhe Oberschwand nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus blieb im angrenzenden Straßengraben hängen, stürzte aber nicht um.