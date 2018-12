Verwaltungsbeamte machen künftig Passkontrollen

Kritik an „Schmalspurpolizisten“

Dies sollten nur voll ausgebildete Polizisten durchführen und nicht „Polizisten zweiter Klasse“, meinte Rudolf Plessl (SPÖ). Für Stephanie Kripser (NEOS) ist es „massiv zu kritisieren“, dass „Schmalspurpolizisten“ Befehls- und Zwangsgewalt bekommen. Sie stört auch, dass nicht ins Gesetz geschrieben wird, dass diese Grenzkontrollvariante nur am Flughafen Schwechat möglich ist. Dies haben ÖVP und FPÖ in einem Entschließungsantrag nachgetragen.