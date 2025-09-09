Arbeiter (53) trennt sich bei Radlader Finger ab

Fataler Arbeitsunfall am Dienstagvormittag im Tiroler Ötztal: Ein 53-jähriger Einheimischer hat sich bei einem Radlader einen Finger eingeklemmt, woraufhin dieser abgetrennt wurde. Der Schwerverletzte musste nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.
Zu dem schrecklichen Arbeitsunfall kam es gegen 9 Uhr im Gemeindegebiet von Sölden. Mehrere Arbeiter seien laut Polizei damit beschäftigt gewesen, mit einem Radlader Steinsäulen zu versetzten.
Zwischen Sicherungsbolzen geraten
„Dabei geriet einer der Arbeiter, ein 53-jähriger Einheimischer, aus bisher unbekanntem Grund mit einem Finger zwischen einen schließenden Sicherungsbolzen des Radladers, wodurch ihm der Finger abgetrennt wurde“, schildert die Exekutive den fatalen Unfallhergang.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Arbeitskollegen setzten sofort einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem alarmierten Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
