Österreichs NBA-Legionär Jakob Pöltl ist in den vergangenen Wochen bei den San Antonio Spurs angekommen. Der 23-Jährige war in zwei Partien Topscorer seines neuen Teams und überzeugte zuletzt beim Heimsieg gegen Basketball-Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers. „Ich fühle mich einfach immer wohler, es wird von Spiel zu Spiel leichter für mich“, erklärte Pöltl in einer Presseaussendung.