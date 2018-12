Bauarbeiter stürzte von Dach sieben Meter in Tiefe

Der Köttmannsdorfer war am Vormittag gerade mit Arbeiten am Dach eines Rohbaus in Ferlach beschäftigt, als er plötzlich ausrutschte und über sich die Kontrolle verlor. „Der 30-Jährige stürzte aus rund sieben Meter Höhe auf den Boden. Er trug keinen Sicherheitsgurt“, erzählt ein Polizist. Von seinen Kollegen wurde der Schwerverletzte erstversorgt. Der Rettungshubschrauber C11 flog den Arbeiter ins Klinikum Klagenfurt.