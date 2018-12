Heiße Debatte über das steirische Doppelbudget

Man setze auf ein gutes Fundament, die Arbeitslosenzahlen sänken Monat für Monat, die Investitionen seien noch nie so hoch wie jetzt gewesen. Dazu komme laut Schwarz eine Erfolgsbilanz bei Infrastrukturmaßnahmen und auch eigenständige Budgets in den Regionen. Das Sozialbudget steige in den wesentlichen Bereichen.