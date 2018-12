Gratis Fahren mit den Linzer Öffis für alle!

„Für Stadt nicht finanzierbar!“

So denkt sich das auch die neue Regierung in Luxemburg, die ab Sommer 2019 alle Öffis frei zugänglich machen will. Das fordert in Österreich - zuletzt in Graz - nun auch in Linz die KPÖ. „Die denken, ähnlich wie die Grünen, dass das Geld auf der Straße liege und man es nur aufheben müsse“, zeigt sich FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein über den Wunsch amüsiert. „Wir könnten das unmöglich stemmen. Die Linz Linien sorgen jetzt schon jährlich für ein Defizit von rund 34 Millionen Euro. Außerdem muss man entscheiden, was man will: Billig fahren oder den Ausbau der Öffis!“, so Hein.