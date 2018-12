Mette-Marit: Tränen bei Nobelpreis-Verleihung

Die Jesidin Nadia Murad aus dem Irak und der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege haben am Montag in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen genommen. Sie wurden für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt in Konfliktregionen ausgezeichnet. Die norwegische Kronprinzessin war bei der Veranstaltung so gerührt, dass sie weinen musste. Auch Anwältin Amal Clooney, Ehefrau von Hollywoodstar George Clooney, die Nadia Murad zur Nobelpreisverleihung begleitet hatte, standen die Tränen in den Augen.