Wird sie mit den Kindern wieder so lachen können?

Man will sich gar nicht vorstellen, was in der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit vorgeht, seit sie nach vielen Leidensjahren von ihren Ärzten die niederschmetternde Diagnose erhalten hat, dass sie an unheilbarer Lungenfibrose leidet. Ihr Leben, das ihres Ehemannes Kronprinz Haakon sowie das ihrer Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Marius Borg Høiby aus ihrer ersten Ehe hat sich damit schlagartig und dramatisch verändert.