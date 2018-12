Engel Nadine Leopold: Bikinishooting in Eishöhle

Nadine Leopold ist die ersten Österreicherin, die bei der Weihnachtsschau des US-Wäscheherstellers Victoria‘s Secret am Laufsteg mit dabei war. In diesem Jahr gelang ihr der Sprung in den Model-Himmel bereits zum zweiten Mal, wofür sie extrem hart trainiert. Die Wolfsbergerin war 2010 im Alter von 16 Jahren entdeckt worden. Ein Jahr später zierte sie die Sommerkampagne von Ö3, seit 2013 arbeitet sie in den USA.