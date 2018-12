Aufsteiger Timberwolves feiert den ersten Heimsieg

Die Vienna Timberwolves haben am Samstag ihren ersten Heimsieg in der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) gefeiert. Der Aufsteiger deklassierte das abgeschlagene Schlusslicht Fürstenfeld Panthers mit 91:69. In Wels setzten sich die Oberwart Gunners bei den heimischen Flyers hingegen durch einen Korb in letzter Sekunde mit 67:65 durch. Die Gunners sind damit vorerst Dritter.