Hund tagelang ohne Wasser und Futter eingesperrt

Die Großmutter der 20-Jährigen hatte ihre Enkelin seit Donnerstag nicht mehr gesehen und sie auch nicht erreichen können. Als die Frau am Samstag wieder an die Wohnungstüre klopfte, hörte sie statt des Bellen des Hundes nur ein Winseln. Sie befürchtete einen Unfall und verständigte die Polizei. Die Polizisten stiegen mittels Drehleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt durch ein offenes Fenster in die Wohnung.