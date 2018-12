18-Jähriger als Brandstifter bei Schule entlarvt!

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Lambach konnte ein 18-Jähriger aus Lambach als Beschuldigter für die Brandstiftung am 11. November 2018 bei einer Schule in Lambach ausgeforscht werden. Er hatte gegen 3.30 Uhr früh die Papier- und Restmülltonnen in der Garage der Schuleangezündet.