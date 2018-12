Junge-Union-Chef ist neuer CDU-Generalsekretär

„CDU ist nur stark, wenn alle an einem Strang ziehen“

Am zweiten Tag des Parteitags stand auch eine Rede von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus auf dem Programm. Er hatte seine Partei nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufgerufen. „Allen ist nach dieser Wahlentscheidung klar, dass die CDU nur stark ist, wenn alle Parteimitglieder und alle Parteiflügel an einem Strang ziehen“, sagte Brinkhaus in Hamburg.