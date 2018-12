Krems baut Führung nach Verfolger-Niederlagen aus

Der UHK Krems hat die Tabellenführung in der Handball-spusu-Liga ausgebaut. Während die Niederösterreicher am Freitag in der 15. Runde ein 34:33 bei Ferlach holten, mussten die Verfolger Graz und Hard Niederlagen einstecken. Die Steirer verloren zu Hause gegen Westwien mit 26:27, die Vorarlberger gingen beim 24:29 bei den Fivers Margareten ebenfalls erfolglos vom Feld.