500 gewaltbereite Ultras kommen zum „Superclasico“

Ausnahmezustand

In der spanischen Hauptstadt droht am Wochenende so etwas wie ein Ausnahmezustand. Rund 4.000 Sicherheitskräfte werden rund um das Finale der Copa Libertadores am Wochenende in Madrid im Einsatz sein. Das gab die zuständige Präfektur am Freitag bekannt. Demnach wurden nicht nur 2.000 Beamte der Nationalpolizei mobilisiert, sondern von Stadionbetreiber Real Madrid auch 1.700 private Sicherheitsleute. Flughäfen, Straßen, Bahnhöfe und U-Bahn-Linien werden bewacht. Dazu kommen 150 Stadtpolizisten und 150 Beamte im medizinischen Dienst.