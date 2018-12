Ümit Vural wird neuer Präsident der IGGÖ

Mit Ümit Vural (36) tritt ein Pragmatiker an die Spitze der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). Der aus der Türkei stammende Kurde und Rechtsanwalt soll am Samstagabend zum Nachfolger von Präsident Ibrahim Olgun gewählt werden. Der derzeitige Vorsitzende des Schurarats vertritt nicht nur religiöse Interessen, sondern ist auch Mandatar in der Arbeiterkammer.