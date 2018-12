Mastbruch im Pazifik-Sturm: Britin in Seenot

Was für ein Drama! Durch einen Sturm im Südpazifik ist die britische Solo-Seglerin Susie Goodall in Seenot geraten. Das Schiff der 29-Jährigen, die an der Weltumrundung Golden Globe Race teilnimmt, sei schwer beschädigt, teilten die Veranstalter des Rennens am Freitag mit. „Ich frage mich, was zur Hölle ich hier draußen mache“, schrieb die Frau in einem Hilferuf.