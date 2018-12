WEGA-Großeinsatz beendet: Besetztes Haus geräumt!

„Räumung des Gebäudes abgeschlossen“ - das konnten die Einsatzkräfte am Freitag kurz nach 13 Uhr verkünden, nachdem auch der letzte der rund 20 Hausbesetzer von der Sondereinheit WEGA aus einem Gebäude in Wien-Ottakring eskortiert worden war. Die linken Aktivisten hatten das Haus seit Mittwoch in Beschlag genommen. Mehrere Versuche der Polizei, mit den Aktivisten in Kontakt zu treten, waren zuvor gescheitert. Ein Großaufgebot an Polizeikräften samt Panzerfahrzeug und ein Hubschrauber war deshalb seit den Morgenstunden vor Ort, das gesamte Areal wurde abgesperrt.