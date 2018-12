Vonn: „Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit“

Stenmark-Rekord muss warten

Vonn war vor rund zwei Wochen im Training schwer gestürzt und hatte sich dabei eine Knieverletzung zugezogenund. Deshalb musste sie schon auf die zwei Abfahrten und den Super-G in Lake Louise verzichten. Und das, obwohl die Speed-Queen in ihrem letzten Weltcup-Winter unbedingt die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark, der 86 Siege einfuhr, brechen will. „Aber die Jagd auf Stenmarks Rekord wird jetzt warten müssen“, so Vonn, die wie im Video oben zu sehen ist, richtig hart am Comeback arbeitet.