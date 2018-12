Hase in Wolfsberg „zugehoppelt“

Einen braunen Hasen hat am Donnerstag ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde Wolfsberg in der Nähe des Recyclinghofes gefunden. Das Tier befindet sich derzeit in Obhut einer Gemeindemitarbeiterin. „Ich habe selbst einen Hasen. Er ist sicher bei mir zu Hause.“ Falls das Tier (Foto) jemand vermisst oder kennt, bitte unter folgender Telefonnummer melden: 04352 537 353