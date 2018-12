Flugzeug im Sturm über Landebahn hinausgeschossen

Das Flugzeug schoss - vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn - über die Rollbahn hinaus. Es kam erst in einer Sicherheitszone, deren Boden so beschaffen ist, dass er in solchen Fällen Fahrzeuge abbremst, zum Halt. Der rechte Flügel der Boing 737 dürfte bei dem Vorfall beschädigt worden sein.