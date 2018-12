Betrüger tarnen sich als Software-Spezialisten

Rechner ferngesteuert

Fällt ein Opfer darauf herein, dann wird es zum Komplizen der Täter. Denn diese überreden die Angerufenen, dass sie eine Software installieren, die den Gaunern von der Ferne erlaubt, den Rechner zu steuern. Dann lassen sie sich die Daten fürs Online-Banking geben und die Codes per Telefon übermitteln. Und schon fehlen am Konto - wie kürzlich bei einer Mühlviertlerin - ein paar Tausende Euro.