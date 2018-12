Stark! Graz-Damen stehen im CEV-Cup-Achtelfinale

Die Volleyballerinnen des UVC Graz haben am Donnerstag den Aufstieg ins Achtelfinale des CEV-Cups fixiert. Nach der 2:3-Auswärtsniederlage gegen TJ Ostrava gewannen die Steirerinnen das Rückspiel vor den eigenen Fans mit 3:1 (23,-20,17,23). Gegner in der Runde der letzten 16 ist das Team aus Busto Arsizio (ITA), das gegen Dresden die Oberhand behielt. Das Hinspiel geht am 19.12. in Graz in Szene.