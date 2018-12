Xaver liegt voll auf Kurs Export-Schlager

„Entwickelt sich immer weiter“

Warum auch der Erste-Trainer glaubt, dass Salzburgs Nummer 42 eher früher als später zum nächsten großen Export-Schlager mutieren wird? „Weil Xaver nie zufrieden ist, sich immer weiterentwickelt!“ Und das eben auch tut. Verbuchte der Allrounder in der vergangenen Saison „nur“ in jedem siebten Spiel (46 Einsätze/7 Scorerpunkte) einen Scorerpunkt, so gelingt das heuer (24/9) bereits in jedem dritten. Xaver meint dazu: „Mein Ziel ist es, im Schnitt in zwei Partien zumindest einmal zu punkten. Dann bin ich zufrieden!“ Aber nur wohl so lange, bis er sich die Latte selbst wieder ein Stück höher legt...