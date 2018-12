Hauser bei Einzel-Weltcup-Auftakt Neunte

„Der Einzelbewerb ist beinhart und immer eine besondere Herausforderung. Insgesamt war es ein Start in die Saison, wie ich ihn mir erhofft habe“, erklärte Hauser und ergänzte, „sowohl läuferisch, als auch mit dem Ergebnis kann ich zufrieden sein“. Das Programm in Slowenien wird am Freitag mit dem Herren-Sprint- und Samstag mit dem Damen-Sprint-Bewerb (jeweils ab 14.15 Uhr) fortgesetzt.