Heiß ersehnter Schnee endlich auch im Westen

„Auch Wien könnte wieder weiß werden“

Winterlich verläuft auch der Start in die neue Woche. Schnee fällt am Montag vielerorts sogar bis in die Niederungen, nur im Flachland muss man vorerst mit Regenschauern rechnen. Doch bereits am Dienstag kann sogar im Osten die eine oder andere Schneeflocke gesichtet werden. „Somit könnte es auch in Wien wieder weiß werden“, berichtet der Experte. Bis zur Wochenmitte könnte am Arlberg bis zu ein Meter Neuschnee zusammenkommen. Einzig der Süden dürfte in puncto Schnee auch diesmal leer ausgehen.