Krampus von Betrunkenem attackiert - Spital!

Eigentlich soll der Krampus bösen Kindern im Advent das Fürchten lehren - doch in der Nacht auf Donnerstag wurde eine Schreckgestalt in der Stadt Salzburg selbst zum Ziel eines aggressiven Angreifers. Während einer Vorführung wurde ein maskierter 30-Jähriger von einem Italiener an den Hörnern gepackt. Der Krampus erlitt bei dieser Attacke eine Verletzung an der Halswirbelsäule und musste ins Spital eingeliefert werden.