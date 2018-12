Burgi zaubert kranken Kindern Lächeln ins Gesicht

Schöne Geste vom FC Schalke 04 vor dem Derby gegen Dortmund am Samstag! Die Königsblauen besuchten mit den ÖFB-Stars Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Essen sowie die Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen-Buer. Im Namen der vereinseigenen Stiftung „Schalke hilft“ gab es für die Kinder nicht nur einen Spendenscheck, Fan-Artikel und Autogramme, sondern auch jede Menge Spaß. „Ich hoffe, dass wir mit unserem Besuch für ein bisschen Ablenkung im Klinikalltag sorgen konnten“, so Burgi und erklärt: „Dass es vielen Kindern und Jugendlichen nicht so gut geht, berührt mich sehr.“ Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.