Zweifacher Waffendieb ist junger Türke!

Gestohlene Pistolen lagen in Schachtel

Doch dieses Mal fanden die Spürnasen des LKA schnell die richtige Fährte. Am Dienstag Nachmittag führten sie im Haus der Türkenfamilie in Pasching mit einem Sprengmittelhund eine Hausdurchsuchung durch, fanden in einem Karton am Dachgeboden die beiden Pistolen mit angesteckten, vollen Patronenmagazinen.