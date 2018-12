Andrea Bocelli: Mit der Liebe seiner Familie

Duett mit dem Sohn

Das hat er diesen Herbst mit seinem Studioalbum „Si“ vollzogen. Es ist das erste Bocelli-Album mit völlig neuen Songs seit 14 Jahren und bescherte dem Tenor neue Bestleistungen. So erreicht er damit erstmals die Nummer-eins-Position in den britischen als auch in den amerikanischen Charts und konnte sich ein weiteres Mal selbst ein Denkmal setzen. Das von Pink-Floyd-Intimus Bob Ezrin produzierte Werk beinhaltet Gastauftritte von Superstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa und Josh Groban, doch der absolute Höhepunkt ist die Nummer „Fall On Me“, ein Duett mit seinem Sohn Matteo. „Es gibt ähnlich Elemente, aber unsere Stimmen klingen auch sehr anders“, erzählt der Künstler, „mein Sohn hat eine Stimme, die sich meiner in den zentralen Tonlagen ähnelt, in anderen Bereichen unterscheiden wir uns aber stark. Was uns eint, ist die Attitüde. So etwas kannst du aber nicht erlernen, damit bist du schon geboren.“