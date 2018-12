Henry Rollins: Der Punkrocker auf Weltreise

Von all den vielen Dingen, die du so treibst - was machst du am liebsten bzw. wo fühlst du dich am meisten zuhause?

Alleine vor meinem Publikum auf der Bühne zu stehen ist wohl das Größte. Für mich war das immer völlig normal. Als nächstes kommt schon das Schreiben. Da ich ein Eigenbrötler bin, ist das eine gute Sache für mich. Dann kommt das Radio. Ich habe seit mittlerweile 14 Jahren eine Sendung und würde ich die verlieren, würde mich das ziemlich treffen. Das Schauspielern mag ich immer dann, wenn ich schon in der Rolle drin bin. Auditions oder auf einem Set zu warten gefallen mir schon weniger. Das wäre alles in punkto Arbeit. Abseits davon mag ich es einfach in einem Raum zu sitzen und Musik zu hören. Ich versuche mir am Tag fünf verschiedene Alben anzuhören. Das braucht natürlich viel Zeit, aber manchmal kann ich daneben auch schreiben und damit Zeit einsparen. Ich fühle mich wirklich privilegiert, dass ich all das so machen kann.