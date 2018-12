Bauer zog brennenden Stapler aus Stall

Die geistesgegenwärtige Reaktion eines Landwirts dürfte in der Nacht auf Dienstag in Schleedorf (Flachgau) einen Großbrand verhindert haben. Im Stall eines Bauernhofs war gegen 2.00 Uhr ein Gabelstapler in Flammen aufgegangen. Die Bewohner bemerkten den Brandgeruch und entdeckten das brennende Fahrzeug. Der 46-jährige Bauer zog den Stapler mit dem Traktor ins Freie, wo er vollständig ausbrannte.