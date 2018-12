Windtner: Dritter Europacup „richtiger Schritt“

Die neue Europa League 2 birgt vor allem für Klubs aus kleineren und mittleren Ländern mehr Chancen auf einträgliche Europacup-Auftritte. „Im Klub-Fußball in Europa sind wir derzeit nicht zu den Kleinen zu zählen“, sagte Windtner. „Es geht aber nicht nur um die egozentrische Perspektive, sondern allgemein darum, dass auch die kleineren Nationen teilhaben können.“ Derzeit seien die Auswirkungen für Österreich nicht allzu groß. „Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um den Gap zwischen kleinen und großen Nationen bzw. Klubs ein bisschen zu schließen oder zumindest nicht größer werden zu lassen“, sagte Windtner über den neuen Bewerb, den das UEFA-Exekutivkomitee am Sonntag in Dublin beschlossen hatte.