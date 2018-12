Nigerias Präsident dementiert Gerüchte über Tod

Will für zweite Amtszeit kandidieren

„Viele Menschen haben gehofft, dass ich während meiner Krankheit sterbe“, sagte Buhari nun nach Angaben seines Sprechers in Kattowitz. Wer die Gerüchte über seinen Tod in Umlauf gebracht habe, sei „ignorant“ und „gottlos“. Der 75-Jährige will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Februar für eine zweite Amtszeit kandidieren.