Das ist der Quali-Fahrplan für unser Nationalteam

Österreichs Nationalteam startet am 21. März 2019 (20.45 Uhr) in Wien mit einem Heimspiel gegen Polen in die EM-Qualifikation. Drei Tage später gastiert die ÖFB-Auswahl dann in Israel. Das Auswärtsmatch gegen die Polen findet am 9. September statt, das Heimspiel gegen Israel am 10. Oktober. Im letzten Match sind die Österreicher am 19. November in Lettland zu Gast.