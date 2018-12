Rokko Ramirez: Mahnmal gegen das Vergessen

Mit „No World Order“ will Ramirez auch den nächsten Duftstein in der heimischen Musiklandschaft setzen. In China hat er sich nach drei Touren und gefeierten Auftritten beim „Midi Modern Music Festival“ bereits eine erkleckliche Fanschar erspielt, in der österreichischen Heimat ist trotz Auftritten beim Nova Rock, dem Frequency oder beim Picture On Festival noch etwas Luft nach oben. Von den Qualitäten von „No World Order“ kann sich die Welt am 14. Dezember im Wiener U4 überzeugen - dort findet die offizielle Release-Party statt, wo der Künstler nicht nur sein Album vorspielt, sondern auch Impressionen aus China zeigt und für anregende Gespräche zur Verfügung stehen wird.