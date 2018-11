Rapid lebt! Grün-Weiß schießt sich ins „Finale“

Rapids Europa-Traum lebt weiter! Die Grün-Weißen erkämpften am Donnerstag in der Europa League bei Spartak Moskau einen 2:1-Auswärtssieg. Damit kommt es am 13. Dezember zu Hause gegen die Glasgow Rangers zu einem echten „Finale“ um den Aufstieg in die K.-o.-Runde. Ze Luis hatte die Gastgeber in der Spartak-Arena in der 20. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, Mert Müldür köpfelte in der 80. Minute das 1:1 für spielerisch nicht überragende, aber sehr ambitionierte Rapidler. Philipp Schobesberger machte in der Nachspielzeit das erlösende 2:1. Nun hat es Rapid in der eigenen Hand, zum zweiten Mal nach der Saison 2015/16 in der Europa League zu überwintern.