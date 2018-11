Schul-Massaker geplant: Haft und Einweisung!

„War falsch, was ich gemacht habe“

„Danach bin ich zur Besinnung gekommen. Es war falsch, was ich gemacht habe“, sagte der 18-Jährige. Er habe nachladen wollen, um sich selbst zu töten. Mario S. warf die Tasche samt Waffe weg und lief davon. In der Tasche befand sich jedoch ein Freifahrtsschein und ein Versicherungsantrag auf seinen Namen. Noch am selben Tag stellte er sich bei einer Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf.