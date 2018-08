Blutiges Massaker an Schule geplant: Mordanklage

Mario S. (18) wollte „sich an der Welt rächen, etwas Epochales vollbringen, so viele Menschen wie möglich umbringen“. Am 9. Mai 2018, vor einer Schule in Mistelbach (NÖ). Nach dem ersten Schuss - ein Bursch wurde schwer verletzt - hatte das Gewehr des Täters eine Ladehemmung. Nur dadurch wurde ein Massaker verhindert.