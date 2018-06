„Hasse euch alle“: Die Rache eines Außenseiters

Zuletzt lebte er in einer Fantasiewelt

„Ich weiß bloß“, so seine Mutter, „dass er oft vor dem Computer saß und ,World of Warcraft‘ spielte.“ Sich in eine Fantasiewelt beamte, in der er groß und stark war. In seiner von ihm selbst erwählten Rolle als „weiser Schamane“. Die Realität verlor damit zunehmend an Bedeutung für ihn: „Manchmal wirkte er extrem gefangen in seinem virtuellen Dasein.“ In dem er sogar eine Freundin fand: „Er chattete häufig mit einem Mädchen aus Amerika, sie heißt Ashley, er behauptete, mit ihr eine Beziehung zu haben.“ In seinem letzten Tagebucheintrag, wenige Stunden vor dem Drama, entschuldigte er sich bei der 17-Jährigen für das, „was nun gleich geschehen wird“ und er schwor ihr ewige Liebe, „bis in den Tod …“