Reifentests in Abu Dhabi: Vettel Tagesschnellster!

Vizeweltmeister Sebastian Vettel hat sich zum Auftakt der abschließenden Formel-1-Reifentests in Abu Dhabi die Bestzeit gesichert. Zwei Tage nach dem letzten Saisonrennen verwies der Ferrari-Pilot am Dienstag in 1:36,812 Minuten Valtteri Bottas im Mercedes auf den zweiten Platz.