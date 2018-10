Rendi-Wagner: „Weil ich nicht Christian Kern bin“

Die Entscheidung, die Parteiführung zu übernehmen, sei für sie in gleichem Maße schnell und überraschend gekommen, wie ihr Einstieg in die Politik als Ministerin im März 2017. Erst kurz davor war sie in die SPÖ eingetreten, hat keine Parteikarriere hinter sich und ist - wie Christian Kern - eine Polit-Quereinsteigerin. Gerüchte, Kern habe bereits im Mai seinen Rückzug angekündigt, wies Rendi-Wagner in der „ZiB 2“ zurück: „Er hat wohl Anmerkungen gemacht, dass er sich mit dem Gedanken trägt. Aber wer sein Nachfolger wird, war nie ein Thema.“