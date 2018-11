Kern-Abschied in Wels: „Verlasse den Führerstand“

Harsche Kritik von Rendi-Wagner an „armseliger“ Regierung

Am Vormittag hatte Rendi-Wagner in ihrer Rede heftige Kritik an der türkis-blauen Regierung geübt und diese „feige“, „selbstverliebt“, „arrogant“ und „armselig“ genannt. In Richtung Bundeskanzler Sebastian Kurz fragte sie: „Lieber Sebastian, was hast du in all diesen Jahren eigentlich gemacht?“ Der ÖVP-Chef sei seit sieben Jahren in der Regierung, aber er beschreibe und kritisiere nur - Politiker sollten jedoch handeln. Der eigenen Partei versprach sie, mit Leidenschaft und Engagement „zu schuften und rackern“, um Österreichs erste Bundeskanzlerin zu werden.