Abfahrts-Auftakt: „Wilde Hunde“ stürmen die Bühne

Die Abfahrer sind eine ganz besondere Spezies auf den Pisten dieser Welt. Die Gnadenlosen, die Draufgänger, die Haudegen, die Pfeif-dir-nix. Wer sich schneller, als die Polizei erlaubt, auf einer Eisplatte in die Tiefe stürzt, muss ein bissl anders sein. Ab Samstag haben die „wilden Hund’“ wieder Saison. In Lake Louise beginnt der neue Abfahrts-Winter, in dem es heuer auch um WM-Gold (in Aare) gehen wird. Und endlich, endlich können sich die Raser aus Leidenschaft wieder jenen Stoff reinziehen, den sie so lieben: das Adrenalin pur!