Arbeitsloser fuhr fünf Kinder absichtlich zu Tode

Fünf Kinder im Vorschulalter vor einer Schule zu Tode gefahren - diese Schreckensnachricht von einem zunächst als „großen Verkehrsunfall“ bezeichneten Drama in China war am Donnerstag um die Welt gegangen. Am Freitag die traurige Gewissheit: Der 29-jährige Fahrer hat sein Auto absichtlich in die Kindergruppe gesteuert, nachdem er zuvor über Selbstmord nachgedacht hatte.