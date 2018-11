Gerangel mit Bus-Chauffeur während Fahrt: 13 Tote!

Mindestens 13 Passagiere haben bei einem Busunfall in China ihr Leben verloren. Auslöser für das dramatische Unglück war ein Gerangel zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast, während das Fahrzeug eine Brücke überquerte. In diesem Moment der Unachtsamkeit geriet der Bus auf die Gegenfahrbahn, durchbrach das Brückengeländer und stürzte in den Jangtsekiang-Fluss.