Auto in Kindergruppe gerast: Fünf Tote vor Schule

In China ist ein Auto vor einer Schule in eine Gruppe mit Kindern, die gerade von Erwachsenen über eine Straße geführt wurde, gerast. Fünf Schüler einer Vorschule kamen dabei ums Leben, 19 weitere Personen, davon 16 Kinder, wurden verletzt. Bei dem tragischen Ereignis in der Küstenstadt Huludao im Norden Chinas handelt es sich um ein Unglück, die Polizei sprach am Donnerstagvormittag von einem „großen Verkehrsunfall“.