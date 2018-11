Täter lassen Messer in Rücken von Opfer stecken

Bluttaten in London nehmen rasant zu

Die britische Hauptstadt wird derzeit von einer Serie von brutalen Gewalttaten heimgesucht. Heuer wurden schon mehr als 120 Morde verübt. Die Zahl von Kindern, die mit Stichverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, sei im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren um 80 Prozent gestiegen, so die „Daily Mail“. Schon im April wurde berichtet, dass London, was die Zahl der Morde betrifft, die US-Metropole New York übertroffen hat.