Ein fast plastikfreies Leben - ohne Verzicht!

Lebensmittel: „Im Idealfall einen Bauern suchen, bei dem man direkt kaufen kann bzw. der zustellt. In unserem Fall reicht das von der Milch in der Flasche bis zu saisonalem Gemüse und Obst, das im Korb statt in Plastik kommt.“ Vom Honigglas bis zum Eierbecher kann alles zurückgegeben werden.